Snow Man向井康二（32）が23日、都内で映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）大ヒット御礼舞台あいさつにサプライズ登壇し、関西で活動時の盟友でもあるAぇ！group、西村拓哉（23）の晴れ舞台に華を添えた。クズ＆ニートな6つ子の奮闘を描く物語。22年に向井らSnow Man主演で実写版が公開され、それに続く第2弾。前作で6兄弟の長男「おそ松」を演じた向井は今作に“友情出演”している。イベント中盤「