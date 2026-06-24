X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもなく成長したわんこの姿。驚きのビフォアフは記事執筆時点で255万回を超えて表示されており、「大型犬恐るべしｗ」「バグ加減がすごいw」「まだ表情は赤ちゃん(笑)」などのコメントの他、9万5000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：生後2ヶ月の子犬と写真撮影→1年後、同じ場所で同じように撮ってみたら…あまりにデカい『衝撃の一枚』】 大型犬MIXの成長記録