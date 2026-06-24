あまりに子煩悩なゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回再生を突破し、「母性が溢れてる」「感動しちゃいました」「可愛くて癒ししかない」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：家に『赤ちゃんが遊びに来た』結果→大型犬が何度も様子を見に行って…『母性が爆発してしまう光景』】 赤ちゃんがやってきた！ YouTubeチャンネル