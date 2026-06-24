2026年6月22日、フランス人YouTuberのエヴァちゃんが自身のYouTubeチャンネルを更新。フグを食べる様子を公開した。 （関連：【画像あり】初めてのフグ料理に驚くフランス人YouTuberの様子） 天然彼女エヴァちゃんは、フランス出身のエヴァちゃんと日本人のパートナー・りゅうによるYouTubeチャンネルだ。チャンネルでは、エヴァちゃんが日本で初めて食べるものや、初体験のスポットなどを巡る様子を発信。2026