札幌市内のアリーナ建設計画で新たな動きです。バレーボール「北海道イエロースターズ」のオーナーが、バスケットボール「レバンガ北海道」と共同で新アリーナを建設したい考えを表明しました。（武ダＧＥＡＤ武田幹郎社長）「アリーナは１つでしっかりとレバンガさんと協調してやっていきたいなと思っています」札幌市厚別区にオープンしたプロバレー