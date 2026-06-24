チュニジア戦では試合を通してタイトなマークを受け続けた上田(C)Getty Images日本代表が圧倒したチュニジア代表との一戦に思わぬ評価が下された。世界で話題となった内容だった。現地時間6月20日に行われた現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップの1次リーグF組第2戦で、日本はチュニジアを4-0で破った。内容は負ければ敗退が決まる崖っぷちの状況にあった後者が防戦一方となり、勇敢に攻め抜いたサムライがワンサイ