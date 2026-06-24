あの人の方が仕事ができる。あの人の方が評価されている。気づけば誰かと自分を比べて、落ち込んでいる――そんな瞬間に、哲学者ショーペンハウアーはこう言う。「自分は誰かと比べて劣っているなどということはない」と。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生の