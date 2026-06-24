食事をとる前、何も考えずにいきなり食べ始めていないか。じつは食事の少し前に「ちょっとした準備」をするだけで、消化器の働きが変わってくるという。医師が示す、食前のシンプルな習慣を紹介する。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）消化器にも「準備運動」が必要だ運動の前にウォ