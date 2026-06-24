「自分の居場所は、この先もあるだろうか」人生は長い。会社や人から必要とされ、孤独を感じることなく生きていくにはどうすればいいのだろう。9年間、総額1億円超をかけて17万人以上の行動データを徹底分析して書かれた『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（越川慎司著、ダイヤモンド社）から「評価され続ける人」のヒントを紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・石井一穂）「夜まで