◇ア・リーグブルージェイズ−アストロズ（2026年6月23日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が23日（日本時間24日）、本拠地でのアストロズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、0-1の3回の守備で美技を披露した。無死一塁で1番アルトゥーベが三遊間よりに鋭い打球のゴロを放つと、背番号7が瞬時に横に動いて反応。ゴロが浮いたところをグラブを下から上に動かす難易度の高い動きで巧みに収め、勢いに乗じて体を一