仕事でAIを使うことが当たり前になった今、ビジネスパーソンたちの迷いはむしろ増えています。「AIがあるなら、ビジネススキルなんていらないのでは？」「自分で頑張るより、AIに頼った方が早いのでは？」……。一方で、AIに任せっきりで、ビジネスパーソンとしての能力が退化するのは怖い。では、AI時代のビジネスパーソンにとっての「成長」とは何なのでしょうか。そこで、AIを使った思考術をまとめ、全680ページ、2700円のいわ