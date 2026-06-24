6月22日に開かれた衆院予算委員会での、高市早苗首相による異例の答弁拒否が物議を醸している。【写真】“あえて盛らない”高市首相と、“盛りすぎ”と話題になった片山さつき大臣の選挙ポスター高市首相「ほとんど睡眠もとっていません」高市首相を巡っては、これまでも自民党総裁選や衆院選での高市陣営による中傷動画の作成・拡散疑惑や暗号資産「サナエトークン」への関与が取り沙汰されてきた。22日の予算委員会でも中道