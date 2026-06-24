今月、介護報酬の臨時改定で介護従事者を対象に賃上げが実施されました。介護職の有効求人倍率は約4倍と、全職種の平均の約1.2倍を大きく上回る超売り手市場ですが、人手不足に歯止めがかからないのが現状です。介護職の経験がある声優でシンガーソングライターの仲村宗悟さんに「仕事のイメージを変える必要がある」と話す理由を伺いました。 【写真】「もぐもぐタイムにシーサーポーズ」仲