NHKは23日、松坂桃李主演（幕末武士・小栗忠順）の27年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」の新たな出演者を発表し、ふかわりょう（51）神尾楓珠（27）三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（37）の大河ドラマ初出演が決まった。ふかわは江戸幕府の13代将軍・徳川家定（とくがわ・いえさだ）役を演じる。「すぐに両親に報告すると、電話越しに喜びの声が聞こえてきました。これほどの親孝行はありません」と伝えつつ「芸能界で長らく活動していな