米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比04銭円高ドル安の1ドル＝161円52〜62銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1377〜87ドル、183円80〜90銭。日本政府、日銀が過度な円安進行阻止のため為替介入を行うとの警戒感から、ドル売り円買いの動きがやや優勢だった。