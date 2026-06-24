ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２４日、ＪＲ山手線が全線で運転を見合わせていることを速報した。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「交通情報が入ってきました。首都圏の皆さん方、けっこう大きなニュースですのでよく聞いてください」と告知。そして駒込駅での人身事故の影響で山手線の内回り、外回りの両路線の運行が止まっていることを紹介。「運転再開は７時３０分ごろということで通勤