◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦ポルトガル５―０ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク５位のポルトガルは、同５０位のウズベキスタンに５―０で大勝した。ＦＷクリスティアノ・ロナウドは前半６分にＤＦカンセロの右クロスから史上初の６大会連続ゴールを記録。４１歳１３８日でのゴールは、Ｗ杯ではロジェ・ミラ（カメルーン）の４２歳３９日に次ぐ、Ｗ杯年長２位の記録となった。さらに