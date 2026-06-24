藤原紀香（54）村方乃々佳（8）末原拓馬（40）が23日、舞台「『まんが日本昔ばなし』劇場」（8月5〜9日、東京・CBGKシブゲキ！！）の制作発表会見を都内で行った。75年から94年にかけて放送されたテレビアニメ「まんが日本昔ばなし」の舞台化。1400回超の名作から厳選して上演する。藤原は「『鶴の恩返し』で約束は守らないといけないと学んだ。『耳なし芳一』が一番怖かった」。村方は「『舌切りすずめ』のすずめとおじいさんが仲