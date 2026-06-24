俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）がパーソナリティーを務めるTOKYO FMの新番組「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜深夜0時）が7月4日からスタートする。このほど都内で初回収録を行い、岸谷は「ラジオは今年掲げた目標の一つだった。ホームにしたい。死ぬまで続けたい」と長寿番組化をもくろんだ。YouTubeなどと違って、リスナーと時間を共有できることが魅力という。報道陣による単