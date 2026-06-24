ガールズグループBilllieの日本人メンバー、ツキが大胆な衣装で視線を奪った。ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ツキ、ヴィーナスライン丸見え衣装公開された写真でツキは、背中が大きく開いたホルターネックの衣装を着用している。高めのポニーテールがスタイリッシュで大人っぽい雰囲気を引き立て、大胆な肌見せであらわとなった背中の線が浮かぶヴィーナスラインがファンの視線を集めた。こ