見返りに仕事発注、事前情報木箱に収められているのは、小判だ。金色に輝く金杯や、1セット4枚の金貨が12個並ぶコレクションボックスもある。他にも、1束100枚と思われる100米ドルの札束が6つ、日本円の100万円の札束が4つ、「金五百蔓圓也」と筆書きされた商品券も──。これらの写真を裁判所に提出したのは、関西電力の幹部たちである。2019年9月、共同通信のスクープで明るみに出た「関西電力役員の金品受領問題」をご記憶だろ