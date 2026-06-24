2026年6月26日（金）に日米同時公開される映画『スーパーガール』の公開を記念して、PLAZA限定のスペシャルコレクションが登場します。アパレルから雑貨まで全8アイテムがラインアップされ、映画の世界観をポップに楽しめるデザインが魅力。毎日のコーディネートやお出かけ時間をもっと楽しくしてくれるアイテムが勢ぞろいします。ファンはもちろん、アメコミテイストのファッションが好きな方も見