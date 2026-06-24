JR山手線は内回りの運転を見合わせています。JR東日本によりますと、山手線は24日午前6時17分ごろ駒込駅で発生した人身事故の影響で、内回り電車で運転を見合わせています。運転再開は午前7時30分頃を見込んでいます。なお、外回り電車は運転を再開しています。