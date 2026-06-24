MLBドジャースで活躍を続ける大谷翔平選手。プライベートでの幸せな節目を迎えるたび、自身の公式Instagramで真摯なメッセージを投稿してきましたが、その報告投稿に添えられている“画像”に、ある変化が隠されていました。注目したのは、メッセージに添えられた画像です。大谷選手が幸せの報告をする度に、その画像が一つずつ増えていく演出が取り入れられています。始まりは2024年2月29日の真美子さんとの結婚報告でした。「2人