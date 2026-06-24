2026年6月22日、シンガポールメディア・聯合早報は、イラン戦争の影響で減少した中国の原油輸入について、交通システムの電気自動車（EV）化加速もあって戦前の水準に回復しない見込みだと報じた。記事は、中国の5月の原油輸入量が過去10年で最低水準に落ち込んだことを紹介。エネルギー・化学業界の分析を行うFGEネクセントECAのデータに基づき、4〜6月の輸入量が前年同期比で日量約330万バレル減少する見通しであると伝えた。ま