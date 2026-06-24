未来を見据えたコンセプトカー「VISION X-COMPACT」は次期「MAZDA2」なのか？マツダは2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」のプレスカンファレンスにて、「VISION X-COMPACT（ビジョン クロスコンパクト）」を世界初公開しました。販売終了が予定されているコンパクトカー「MAZDA2」とも共通性を感じるビジョン クロスコンパクト。いったいどのようなクルマなのでしょうか。ビジョン クロスコンパクトは、「