山越え区間の有料バイパスが無料化佐賀県道路公社は2026年5月27日、国道203号の有料バイパス「厳木多久（きゅうらぎ たく）道路」を無料開放すると発表しました。厳木多久道路は2026年7月30日の午前0時から無料で通行できるようになります。国道203号は佐賀県南部の佐賀市から北部にある佐賀県第二の都市、唐津市を結ぶ道路です。佐賀県を縦断することから交通需要が多く、そのため高規格バイパス「佐賀唐津道路」が整備さ