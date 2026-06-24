巨人が7−3で快勝した。23日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では巨人の上位打線にフォーカスした。1番の浦田俊輔、2番の松本剛が上位打線として躍動。浦田は2安打1四球、松本は3安打1四球2打点をマークし、2人合わせて7出塁と打線をけん引した。このはたらきに解説の坂口智隆氏は、「合わせて7出塁ですから。こういった展開になりますよね」と振り返った。さらに「2人とも粘ったり、初球から仕掛けていったりと場面