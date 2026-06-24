◆ 3回には2号ソロ本塁打「打つ方もこれからどんどん期待できそう」日本ハム・進藤勇也が23日のロッテ戦で、今季第2号のソロ本塁打を放った。捕手としても、先発投手・北山亘基を完封勝利に導いた。北山の今季3完投2完封全てでマスクを被っている進藤。23日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「今日は貴重な本塁打もあり、打撃も結果を出した」と注目すると、解説の坂口智隆氏は「最近の試合でもよ