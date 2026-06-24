JR九州によりますと、24日午前6時4分の時点での「雨規制による運転見合わせや遅延」は下記の通りです。 ●長崎本線旧線（上下線） 【運転見合わせ：喜々津～長与】 ●長崎本線（上下線）運休及び遅延 【遅延：江北～長崎】 ●大村線（上下線）運休及び遅延 【遅延：早岐～諫早】 雨の状況により変わることがあります。 今後の気象情報や運行情報に十分ご注意ください。