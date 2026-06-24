フォークデュオ・あのねのねの原田伸郎（74）が23日、自身のインスタグラムを更新。手術を受けたことを明かした。【写真】手術を報告した「あのねのね」原田伸郎の近影原田は、点滴のスタンドを手にした近影とともに「突然のお知らせで、ごめんなさいあっラジオでは報告しましたが‥もう10年ほど前から左足の股関節に痛みがあり、迷い迷った挙げ句、とうとう人工股関節の手術を６月22日にいたしました」と報告。「おかげ様で