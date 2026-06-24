アメリカのトランプ大統領は、IAEA（国際原子力機関）による核査察を受け入れる計画はないとするイランの主張を否定し、適切な時期に現地で査察が行われると改めて主張しました。トランプ大統領:（イランの主張は）間違っている。内々ではイランは100%の核査察を受けると言った。急がないが、適切な時期に現地で査察が行われる。トランプ大統領は23日、イランがIAEA（国際原子力機関）による査察を受け入れ、適切な時期に行われる