俳優の星野真里（44）の長女・ふうかさん（10）のインスタグラムが21日に更新され、ふうかさんがヘアカットで前髪を作る様子が公開された。【動画・写真】「さらに可愛くなったね」前髪カットで“イメチェン”の様子が公開されたふうかさん投稿では「前髪、切りましたーーー!!!『前髪は作らない！』と、頑なに拒んでいたこの数年間だったのですが、おしゃれがしたい メイクがしたい髪の毛を自分でセットしたい という熱が高ま