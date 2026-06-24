【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ政権が１４７０万ドル（約２４億円）を投じて改修した首都ワシントンの人工池でトラブルが相次いでいる。水面を青く見せるために池の底面を星条旗の青色に塗装したが、一部はすぐにはがれ、藻も大量発生して人工池は元の緑色に戻った。そもそも改修工事が必要だったのか疑問視されている。人工池はワシントンの観光名所のリンカーン記念堂前にある。改修工事はトランプ大統領肝いりの事