福岡・北九州市で6月9日未明、肝試しで廃墟に侵入した20代の男女3人が白骨遺体を発見した。死後約10年は経過しているとみられており、身元も死因も不明としている。そのほかにも、肝試しで訪れた廃墟から遺体が発見されるケースが全国で相次いでいる。【映像】白骨遺体が発見された廃墟の様子元京都府警 科学捜査研究所（科捜研）として30年以上勤務した矢山和宏氏が解説する。矢山氏は科捜研時代、白骨から顔などを復元するな