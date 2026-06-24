お笑いコンビ、南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代（47）が22日放送されたテレビ朝日系「サンド＆キスマイの気になるマン」に出演。22年12月に結婚した夫の俳優佐藤達（とおる＝51）とテレビ初共演を飾る一幕があった。同番組ではこの日、街中などでいろいろな人に聞いた「簡単太らない術」の調査を実施。山崎は、「利き手じゃない方で食べる」というダイエット法を体験し、3日間検証した。その中で、2日目の夕食でもつ鍋