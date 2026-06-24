清水楓が、イメージDVD『清水楓40』（竹書房）を6月26日にリリース。デビューから23年を迎えたレジェンドが、ついに大人の節目を迎えた。 清水楓 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 今作は、彼女が40歳になってから初めて撮影された記念すべきイメージ作品だ。かつて「お菓子系グラドル」として一世を風靡した彼女が、新たな魅力を開花させている。 作中