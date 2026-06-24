ローン金利ばかり見ていると大局を見失う利上げには私たちの生活にとって良い面も悪い面もある――。6月16日、日本銀行の金融政策決定会合で、政策金利の0.75％程度から1.0％程度への引き上げが決まると、テレビも新聞も、そう報じることが多かった。とくにテレビは、日銀が金利を引き上げるという観測が高まった時点で、利上げの良い面と悪い面の双方に焦点を当てる報道が目についた。マイナス面としては、とくに住宅ローンの金