きょう24日（水）は梅雨前線が北上し、九州では大雨が続くでしょう。四国でも警報級の大雨になりそうです。特に佐賀県、長崎県、熊本県、福岡県では、昼過ぎにかけて線状降水帯が発生するおそれもあります。雨の範囲は次第に東へ広がり、夜は東海でも雨が降るでしょう。■九州と四国で警報級の大雨のおそれきょう24日（水）は、九州付近で梅雨前線が北上する予想です。南からは台風7号や8号からの湿った空気が流れ込み、前線の活動