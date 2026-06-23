カリモク家具が、建築家・プロダクトデザイナーの芦沢啓治とともに開発した新コレクション「MORIWA」を7月1日に発売する。全国のカリモク家具ショールームでは、7月上旬より順次展示を行う。【画像をもっと見る】「MORIWA」は、カリモク家具にとって創業以来初めてスギを主材とするコレクション。スギの小径材・節有材を家具材として活用し、強度が求められる部位に広葉樹を組み合わせる構造によって、針葉樹の軽さと必要な強