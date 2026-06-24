きょう6月24日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 サバイバルの壁を越えろ！2時間SP」。今回は、壁芸人No.1を決める100万円争奪サバイバルスペシャル！もっとも多く有吉から〇がもらえた芸人が優勝賞金として100万円を手にすることができる。しかし、一度でも×が出たらその芸人は強制終了！即帰宅を余儀なくされる。1stステージは【よみうりランド】が舞台。挑戦するのは、「M-1グランプリ」や「キングオブコント」な