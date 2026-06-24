大阪維新の会は高市総理が求めた副首都法案の修正を受け入れることを決定しました。 「副首都法案」をめぐっては、22日に高市総理が維新の吉村代表に対し、いわゆる「大阪都構想」を念頭に、特別区導入の賛否を問う住民投票を道府県全域で実施できるとした規定の削除などを求めていました。 自民は修正案を了承しています。 一方、維新の地元組織・大阪維新の会は23日夜に緊急の会合を開き、修正案を受け入れることを決めました