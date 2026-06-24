リニア中央新幹線で未着工となっている静岡工区について、静岡県の鈴木康友知事が７月にも着工を容認する方向で検討していることが関係者への取材でわかった。品川―名古屋間の全工区で着工にめどがつくことになる。ＪＲ東海は静岡工区の着工遅れなどを踏まえ、当初目標だった２０２７年開業を断念していた。鈴木知事は２３日の県議会で「着工の判断に必要な材料は着実に整いつつあり、それほど遠くない時期に何らかの考えをお