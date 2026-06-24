プロ野球 セ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。上位3チームが接戦を演じています。巨人は投打がかみ合い広島に勝利しました。松本剛選手が3回と5回にタイムリーを放つなど3安打2打点の活躍を見せました。7回に1アウト満塁と大量得点の可能性もありましたが、リリーフ陣が粘り抜き、カード初戦をものにし、首位タイに浮上しました。3位ヤクルトは終盤の追い上げで首位の阪神に逆転勝利しました。1点ビハインドで迎えた8回