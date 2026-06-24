坂口健太郎が主演を務める映画『私はあなたを知らない、』より、本予告と本ビジュアルが解禁された。【動画】ただひたすらに“家族”を追い求めた男が起こしてしまった殺人事件―その日、本当は何があったのか？映画『私はあなたを知らない、』本予告本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太が監督を務める作品。中野監督と初タッグとなる坂口が演じるのは、狂おしいまでに”家