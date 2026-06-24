インスタグラムで報告女子プロゴルフで国内ツアー通算7勝の佐伯三貴（大倉）が23日、自身のインスタグラムを更新。「このたび、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と第1子妊娠を発表した。エコー写真を添えた幸せ投稿に、祝福が殺到している。41歳の佐伯は「YouTubeでもご報告させていただきました通りこのたび、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」とインスタグラムに投稿。「現在、安定期を迎え、