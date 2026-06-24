7月1日18時30分放送の『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に、のんが出演することが発表された。『FNS歌謡祭』初登場ののんは、自叙伝的楽曲「荒野に立つ」を披露する。【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』メインビジュアルデビュー20周年、そしてのんとしては10周年を迎える2026年に大型アニバーサリープロジェクト「のん10≧20（のんテントゥエンティ）」を始動させることを発表したのん。2017年にテレビコマーシャルでアカ