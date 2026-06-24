インスタグラム更新スピードスケート女子で2018年平昌五輪の団体パシュート、マススタートを制した高木菜那さんが24日までに自身のインスタグラムを更新。TBS系の朝のバラエティー番組「ラヴィット！」で共演したお笑いコンビ・かが屋の賀屋壮也とのツーショットを公開した。妹の美帆さんに似せた髪型の賀屋との“偽姉妹ショット”に、ファンから多くの反響が寄せられている。公開された写真では、満面の笑みを浮かべる高木さ