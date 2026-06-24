総合格闘家で元RIZIN初代フェザー級王者の斎藤裕が23日、自身のInstagramを更新し、格闘技界の“スーパースター”が自身の店に来店してくれたことを報告し、ファンを驚かせた。【写真】斎藤裕渾身の“一撃”（まぜそば）を食らうバンナ斎藤はMMAファイターとして活動するかたわら、2025年より東京・秋葉原でラーメン屋「麺ZINさいとう」を切り盛りしている。そんな斎藤はこの日、「スーパースターにご来店いただきました」と