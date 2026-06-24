AKB48メンバーだった花田藍衣（めい）について23日、グループを運営する株式会社DHが、同日付で専属契約を解除することをAKB48公式サイトで発表した。同日、花田は自身のXを更新し、坊主姿で現在の心境を語った。【動画】坊主になった経緯を涙ながらに説明する花田藍衣契約解除の理由について事務所側は、花田が特定のファンと複数回にわたって会っていたと説明し、これがグループの禁止事項に抵触していたと指摘。本人と今後